Galatasaray seçime gidiyor
Sarı-kırmızlılar seçime hazırlanıyor... Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi mali olarak ibra edilmesine rağmen idari olarak ibra edilmemişti. Bu gelişme üzerine mahkemeye başvuran Galatasaray yönetimi idari ibrasızlığa tedbir konulmasını sağlamıştı. O tedbirin kalkması ile birlikte Galatasaray yeni bir seçim sürecine girmeye hazırlanıyor. Bu arada mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olamayacağı belirsizliğini koruyor.
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