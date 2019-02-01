Galatasaray Luyindama'yı KAP'a bildirdi
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Luyindama'nın da sözleşme detayları belli oldu.
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