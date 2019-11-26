Galatasaray - Club Brugge | İlk 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında Club Brugge ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Maç öncesi karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rıdvan Dilmen Radamel Falcao'nun dönüş tarihini açıkladı!
- Galatasaray'da Brugge hazırlıkları tamamlandı! O isim de antrenmanda...
- Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
- İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi 11'leri
- Galatasaray yıldızına kavuşuyor!
- Fatih Terim'den forvet sürprizi! Başakşehir maçında...
- Usta yorumcudan flaş sözler! 'Falcao niye alındı?'
- Galatasaray'da flaş Diagne gelişmesi! Geri dönüyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.