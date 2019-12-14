"Galatasaray bugün dibe vurdu"
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Maç sonrası A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Fotomac.com.tr editörü Cevdet Berker İşleyen'in sorularını yanıtladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Maç sonrası A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Fotomac.com.tr editörü Cevdet Berker İşleyen'in sorularını yanıtladı.
A Spor yorumcusu Dindar, "Galatasaray PSG'den 5 yedi, Real'den 6 yedi ama bugün Galatasaray dibe vurdu. Yani bugün Galatasaray'ın dibe vurduğunun resmidir Ankaragücü karşısında..." ifadelerini kullandı.
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