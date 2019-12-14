Erman Toroğlu: Bu Galatasaray'da yenecek hal yok
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücünü ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ankaragücü'nün bu maçtan galip gelecek şansı yok. Galatasaray'a bakıyorum bu Galatasaray'da da yenecek hal yok. Biri kötü diğeri daha kötü." ifadelerini kullandı.
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