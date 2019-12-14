Erman Toroğlu: Bu Galatasaray'da yenecek hal yok

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ankaragücü'nün bu maçtan galip gelecek şansı yok. Galatasaray'a bakıyorum bu Galatasaray'da da yenecek hal yok. Biri kötü diğeri daha kötü." ifadelerini kullandı.