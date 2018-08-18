Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ndiaye transferi için gün verdi!
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz; Emre Akbaba, Onyekuru, Muğdat Çelik ve Nagatomo için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ndiaye transferine de değinen Cengiz, "Ndiaye konusunda Pazartesi ya da Salı günü iyi haberler vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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