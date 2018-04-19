Fikret Orman: "Güvenlik görevlileri personelimize saldırdı!"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in kaldırıldığı hastanede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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