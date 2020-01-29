Feyenoord Oğuzhan Özyakup transferini böyle duyurdu
Feyenoord, Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup'u sezon sonuna kadar kiraladı. Hollanda ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu videoyla duyurdu.
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