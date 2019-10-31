Fenerbahçe'nin gözü Melnjak'ta
Fenerbahçe gündem yeniden Dario Melnjak... Devre arasında sol bek transferi yapmak için kolları sıvayan sarı lacivertliler, rotayı Çaykur Rizespor'a çevirdi. Fenerbahçe yönetimi, yaz döneminde de ilgilendiği Çaykur Rizespor'un yükselen yıldızı Melnjak'a ocak ayında imza atırmak istiyor.
Belçika ve Almanya'dan teklifler alan Hırvat sol bek için teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği belirtildi.
Karadeniz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncuyu başka takıma kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'nin transferini uygun bir bonservis bedeli + futbolcu ile bitirmeyi planlıyor.
Çaykur Rizespor'un sözleşme yenilemek istediği Melnjak'ın konuyla ilgili kulübüne henüz yanıt vermediği de öğrenildi.
Karadeniz ekibiyle Süper Lig'de geride kalan 9 maçta da 90 dakika sahada kalan melnjak iki de gol kaydetti.
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