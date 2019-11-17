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Fenerbahçe'nin deplasman sıkıntısı

Bu sezon deplasmanda sadece 7 puan toplayan Fenerbahçe'yi ilk yarının sonuna kadar 4 kritik dış saha maçı bekliyor.

Fenerbahçe'yi milli maç arasının ardından zorlu bir süreç bekliyor. Ligin 11. haftasını 20 puanla ikinci sırada kapatan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı lider bitirmenin hesaplarını yapıyor... Ancak Ersun Yanal'ın öğrencileri, ilk yarının sonuna kadar oynayacağı 6 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak. İç sahadaki iki maçından birinde de derbi karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe, milli maç arasının ardından üst üste iki deplasmana gidecek. Sarı-lacivertliler önce BTCTruk Yeni Malatyaspor, ardından Göztepe'ye konuk olacak.

Ligin 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Fenerbahçe, 15. haftada şu anda lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek... 16. haftada ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertli ekip ilk yarının son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Bu zorlu süreçte 4 deplasman maçı oynayacak Fenerbahçe, dış sahada bu sezon iyi bir tablo çizmedi. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda şu ana kadar oynadığı 5 maçta sadece 2 kez galip geldi... 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ersun Yanal'ın öğrencileri 7 puan toplayabildi.

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17 Kasım 2019 , Pazar
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