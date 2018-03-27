Fenerbahçeli gençten altyapı eleştirilerine yanıt

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, sarı lacivertli takımın altyapısıyla ilgili çıkan olumsuz haberlere paylaştığı bir videoyla yanıt verdi. Güçtekin paylaşıma '9 sene altyapısında bulunduğum, her anlamda eğitim olarak Türkiye’nin en iyisi olduğumuza tanıklık ettiğim ve şu anda a takımında gururla onurla formasını terlettiğim Fenerbahçemize, altyapımıza, geleceğimize sahip çıkmanın tam zamanı' notunu düştü.