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Fenerbahçeli futbolcular evde çalışacak

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."

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21 Mart 2020 , Cumartesi
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