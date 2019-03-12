Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdikten kısa bir süre sakatlandığı için saha kenarına gelen Valbuena'ya Fenerbahçe'den kötü haber geldi.
Valbuena 1 ay yok
Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe'de Fransız futbolcu sakatlığından dolayı bir ay sahalardan uzak kalacak. Valbuena, kalan 9 maçta takımı adına en önemli silahlardan birisi olarak dikkat çekiyordu.
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