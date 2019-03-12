Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok

Fenerbahçe'de Valbuena 1 ay yok

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Valbuena'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna girdikten kısa bir süre sakatlandığı için saha kenarına gelen Valbuena'ya Fenerbahçe'den kötü haber geldi.

Valbuena 1 ay yok
Küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe'de Fransız futbolcu sakatlığından dolayı bir ay sahalardan uzak kalacak. Valbuena, kalan 9 maçta takımı adına en önemli silahlardan birisi olarak dikkat çekiyordu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
12 Mart 2019 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN