Fenerbahçe zirveye kondu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'nin Vedat Muric'le penaltılardan attığı gollere Kasımpaşa Abdul Rahman Khalili'yle cevap verdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-1 önde gitti. İlk yarının sonunda Karim Hafez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kasımpaşa, 56. dakikada Ben Youssef'le skora tekrar dengeyi getirdi: 2-2. Bu gole 3 dakika sonra Serdar Aziz'le cevap veren sarı-lacivertliler, Mauricio Isla'nın 72. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak üstünlüğünü koruyup sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Haftanın açılış karşılaşmasını kazanarak puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa liderlik sevincini 8 hafta sonra yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 2. haftasını zirvede tamamlamıştı.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de 3 maç sonra kaybederek 12 puanda kaldı.