Fenerbahçe taraftarından kombinelere hücum! İşte kombine sırasındaki son durum
Fenerbahçe'de 2018-19 sezonu kombine kartları, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış süreçlerinin tamamlanmasının ardından, genel satışa bugün açıldı. Taraftarların uzun kuyruklar oluşturduğu kombine sırasındaki son durumu A Spor muhabiri Evren Yavuz aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'nin istediği Van Ginkel'de flaş gelişme!
- Ünlü gazeteci Tancredi Palmeri Bas Dost'un Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
- Fenerbahçe’de şov başlıyor! Comolli Cocu’nun istediği yıldızlar için Avrupa turunda
- Fenerbahçe Bournemouth'tan Asmir Begovic'i getiriyor
- İşte Phillip Cocu'nun transfer listesi
- Mehmet Topal 'Feda' haberlerine patladı!
- Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Arsenal'li Jack Wilshere transferi hakkında konuştu
- Aykut Kocaman parasını son kuruşuna kadar peşin aldı