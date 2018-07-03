Fenerbahçe taraftarından kombinelere hücum! İşte kombine sırasındaki son durum – Fotomaç TV
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    Fenerbahçe taraftarından kombinelere hücum! İşte kombine sırasındaki son durum

    Fenerbahçe'de 2018-19 sezonu kombine kartları, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış süreçlerinin tamamlanmasının ardından, genel satışa bugün açıldı. Taraftarların uzun kuyruklar oluşturduğu kombine sırasındaki son durumu A Spor muhabiri Evren Yavuz aktardı.

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    03 Temmuz 2018, Salı
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