Fenerbahçe Mehmet Topal'la yolları ayırdı
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Fenerbahçe tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı..
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