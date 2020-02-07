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Fenerbahçe kupada doludizgin

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 yenerek rövanş için büyük avantaj yakaladı... Sarı-lacivertliler bu sezon kupada aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerliyor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde yer alan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da gözünü dikmiş durumda. Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde etti.

Teknik direktör Ersun Yanal, Kırklarelispor önünde ligdeki ideal 11'inden sadece 3 futbolcuyu oynattı. Tecrübeli teknik adam 62. dakikada oyuna aldığı yeni transfer Simon Falette'e de ilk kez bu karşılaşmada şans verdi.

Fenerbahçe, şu ana kadar Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon kupada son 16 turunu geçememişti.

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07 Şubat 2020 , Cuma
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