Fenerbahçe Kovacevic'i takibe aldı
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de scout ekibi, Bosna Hersek Milli Takımı'nda forma giyen Adnan Kovacevic'i takibe aldı.
Ara transferde kadrosuna bir stoper katmak isteyen Fenerbahçe'de öncelik Simon Kjaer.
Ancak yönetim, Kjaer'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatifleri de hazır tutmak istiyor... Bu yüzden transfer komitesi, Bosna Herserk milli takım forması giyen Adnan Kovacevic'i takibe aldı.
Scout ekibinin Bosna Hersek'in Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde İtalya ile oynadığı karşılaşmada Kovacevıc'i izlettirdiği belirtildi.
Polonya Ligi'nde Korona Kielce takımında forma giyen 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin, Kjaer'in transferinin olmaması halinde Kovacevic'i uygun bir maliyetle takıma kazandırmak istediği gelen haberler arasında.
Son dönemde gösterdiği performansla Bosna Hersek Milli Takımı'nın ilk 11 oyuncusu haline gelen Kovacevic, bu sezon Polonya Ligi'nde 15 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol kaydetti.
Öte yandan Fenerbahçe oyuncu izleme departmanının farklı ülkelerde oynanan milli maçları da oyuncu portföyünü geliştirmek adına takip ettiği bildirildi...
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