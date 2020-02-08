Fenerbahçe Divan Kurulu'nda görülmemiş olay! Yerleri yumrukladı...
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı 8 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Sarı lacivertli kulübün üyelerinden Veysel Orhan, kürsüde konuştuğu esnada yerleri yumruklayarak Alanyaspor maçına ilişkin camiaya seslenişte bulundu.
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