Fenerbahçe çıkışını sürdürmek istiyor
Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, lider Başakşehir'i de mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.
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