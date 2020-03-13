Fatih Terim'in derbi karnesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisiyle teknik adamlık kariyerindeki 63. derbiye çıkacak. Terim, siyah beyazlı ekibe karşı 31 derbide görev aldı.
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