'Fatih Terim'e acıyorum üzülüyorum'
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasman 1-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası flaş bir Fatih Terim yorumunda bulundu; "Fatih Terim'e acıyorum, üzülüyorum"
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