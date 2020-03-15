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Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a övgü

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı antrenör Sergen Yalçın'a övgüde bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunun her anlamda hakimi olduklarını dile getiren ve Sergen Yalçın'a övgülerde bulunan Terim, "Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da gerçi taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen hocanın elinin değdiği belli olmuş. Çok iyi hocalık yapıyor, daha da iyi olacak. Oyunun hakimiyiz, her anlamda. Bir iki pozisyon verdik ama biz 18 içerisinde bulunduk ama gole ulaşamadık. Son pasların tercihleri yanlış oldu. Pas yüzdemiz özellikle 18 içerisinde daha düşüktü. 16 tane şut atmışız, bunun 10 tanesi ceza sahası içinde. Birini mutlaka yapmamız gerekirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız. O yüzden oyuncularımı da herhangi bir şekilde yermiyorum. Buna rağmen iyi oynadılar diyorum, iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum" dedi.

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15 Mart 2020 , Pazar
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