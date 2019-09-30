Fatih Terim için flaş iddia: Ligi bitiremeyecek!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Terim'le ilgili konuşan Bol, "Fatih Terim bu sezon ligi Galatasaray'ın başında tamamlayamayacak." ifadelerini kullandı.
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