Fatih Terim: "Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık"

Galatasaray'ın deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"KLASİK CÜMLELERİ KULLANMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

Çok çok üzgünüm. İyi oynadık da atamadık da gibi klasik cümleleri kullanmaktan hoşlanmıyorum. Galatasaray taraftarlarını ve Türk futbolunu mutlu etmek isterdik ama olmadı. Galatasaraylılara şu sözü vermiştim.



"HELAL OLSUN DEDİRTECEK BİR OYUN OYNADIK"



Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık. Porto takımıyla oynamak hiç kolay değil. Lütfen herkes Porto takımını iyi analiz etsin. Her anlamda iyi oynadık. Müthiş bir gün olabilirdi. 6 puanla dönüp, liderliğe devam edebilirdik. Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı sahada. Sadece bunu söyleyebilirim. Onun dışında hoşuma gitmedi. Mağlubiyetler benim hoşuma gitmez. Hele hele böyle mağlubiyetler.



"GALATASARAYLILAR BENİ ANLASIN DİYE..."



Eksiğimiz yok mu? Var tabi. Ancak halledemeyeceğimiz sorunlar değil. Ocak ve Temmuz'da... halletmeyeceğimiz şeyler değil Allah'ın izniyle.



"SERDAR AZİZ'İN POZİSYONUNA HERKES PENALTI DİYOR"



Serdar Aziz'in pozisyonuna herkes penaltı diyor. Hakemin Juventus - Real Madrid maçındaki penaltısından sonra biraz daha dikkatli ve seçici olduğunu düşünüyorum. Olmayan bir penaltı vermişti ve Şampiyonlar Ligi'nin kaderini değiştirmişti. Tabi biz buralara bakmayalım. UEFA yetkilileri geregeni yapacaktır.