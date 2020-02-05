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Ersun Yanal'ın hedefi milli araya lider girmek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, liderlik için milli arayı hedef belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, mart ayının son haftasında oynanacak milli maçlara zirvede gitmek istiyor. Yanal, bu süreçte Süper Lig'de çıkacakları 7 maçın sonunda ilk sıraya yerleşmeyi düşünüyor.

7 haftalık fikstürde şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Alanyaspor ve Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Denizlispor ve Kayserispor'u da konuk edecek... Sarı lacivertliler deplasmanda ise Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu dönemde ilk 7 sıradaki takımların birbirleriyle oynayacak olması da Fenerbahçe'nin zirve hesabı yapmasında etkili oldu.

Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından "Bu ligde son sözü Fenerbahçe söyleyecek" ifadelerini kullanarak iddiasını ortaya koymuştu..

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05 Şubat 2020 , Çarşamba
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