Ersun Yanal'ın hedefi milli araya lider girmek

7 haftalık fikstürde şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Alanyaspor ve Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Denizlispor ve Kayserispor'u da konuk edecek... Sarı lacivertliler deplasmanda ise Ankaragücü, Antalyaspor ve Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu dönemde ilk 7 sıradaki takımların birbirleriyle oynayacak olması da Fenerbahçe'nin zirve hesabı yapmasında etkili oldu.

Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından "Bu ligde son sözü Fenerbahçe söyleyecek" ifadelerini kullanarak iddiasını ortaya koymuştu..