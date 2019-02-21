Ersun Yanal: Artık önümüzde ligimiz var ona dönmek zorundayız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit yenilgisinden sonra açıklamalarda bulundu. Yanal, " Artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek zorundayız." dedi.

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Maç başında çalıştığımız yerden gol yedik. Bu gol maçı eşitledi. Biraz bocaladık ama toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz."

"Şimdi artık önümüzde ligimiz var ve ona dönmek zorundayız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve bir ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Oyunu kontrol ederken yediğimiz 3. golle elenmiş olduk."