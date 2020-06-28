Erman Toroğlu: Sörloth'un pozisyonla ilgisi yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, elle oynama gerekçesiyle VAR'da incelediği Pazdan'ın pozisyonunda ofsayt olduğuna kanaat getiren maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in kararıyla ilgili "Hakemi VAR'a çağırdılar, 10 dakika konuştular. 'Herhalde el var' dedik, Sörloth ofsayttaymış. Sörloth'un ofsaytı bir şeye tesir etmiyor ki. Masada enteresan işler oluyor." dedi.
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