Erman Toroğlu: Net kırmızı kart
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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