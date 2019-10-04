"Fenerbahçe'nin yediği 7 golün 3'ü onun hatası"
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını ardından değerlendirmelerde bulundu.
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