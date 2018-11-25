Erman Toroğlu: Neredeysen orada kal Lucescu, sakın gelme!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Neredeysen orada kal Lucescu, sakın gelme" yorumunu yaptı.
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