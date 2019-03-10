Erman Toroğlu: "Hakem ne yaparsa yapsın Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ ağzını açamaz"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında, "Bugün Hüseyin Göçek ne yaparsa yapsın ne Ali Koç'un ne de Göksel Gümüşdağ'ın ağzını açacak hali yok." dedi.
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