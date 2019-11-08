?Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray takım olamadı
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Toroğlu, "Kasımpaşa takım, Fenerbahçe daha takım olamadı. Galatasaray takım olamadı, Beşiktaş da takım olamadı. Trabzon takım..." ifadelerini kullandı.
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