Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta Aralık ayındaki borçlarını ödeyecek para yok
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.Toroğlu: ''Beşiktaş’ta Aralık ayındaki borçlarını ödeyecek para yok. İnşallah ben yanılırım. Her kulüpte borç var ama Beşiktaş’ta da Aralık ayında işler çok zor'' ifadelerini kullandı.
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