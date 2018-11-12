Erman Toroğlu: Beşiktaş’ta Aralık ayındaki borçlarını ödeyecek para yok

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.Toroğlu: ''Beşiktaş’ta Aralık ayındaki borçlarını ödeyecek para yok. İnşallah ben yanılırım. Her kulüpte borç var ama Beşiktaş’ta da Aralık ayında işler çok zor'' ifadelerini kullandı.