Emre Demir güç depoluyor - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Emre Demir güç depoluyor

Emre Demir güç depoluyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir güç depoluyor.

Kayserispor'un alt yapısından yetişen ve 2019 yılında sarı-kırmızılı takımda profesyonel kariyerine adım atan 16 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti. Antrenmanlarını kapalı alanda sürdüren Emre Demir, hırsı ve çalışkanlığı ile taraftarların da beğenisini kazandı.

Emre Demir'in kapalı alanda yaptığı antrenmanını sosyal medya hesabından paylaştığı videosu 9 bin 600 kişi tarafından beğenildi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
23 Mart 2020 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN