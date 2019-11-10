Emre Bol: Yönetimle Fatih Terim arasında bir sıkıntı var
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Emre Bol, Gaziantep - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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