Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: Net penaltı!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep - Galatasaray maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Onyekuru bombası patlıyor! Geliş tarihi belli oldu
- Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e transfer göndermesi
- İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçı ilk 11'leri
- İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!
- Cenk Ergün'den Belhanda krizi hakkında değerlendirme!
- Galatasaray yeni Bruma'sını buldu! İşte Terim'in gözdesi
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.