Emre Bol: Vedat Muriç olsam Galatasaray'a imza atarım
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Muriç'in Fenerbahçe'de forma giymesini ben bir taraftar olarak isterim. Ama, ben Vedat Muriç'in yerinde olsam Galatasaray'a imza atarım. Çok net. Akıl var mantık var. Şampiyonlar Ligi oyanayacak. Diğer tarafta napacağı belli olamayan bir Fenerbahçe var." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da Taffarel takibindeki kaleciyi açıkladı!
- Galatasaray'dan 4 transfer!
- "Stadımızı Cumhurbaşkanımız yaptı!"
- Galatasaray'a 3 dünya yıldızı! Son dakika transfer haberleri...
- Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...
- Galatasaray'dan flaş transfer! Yer yerinden oynayacak
- Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...
- Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.