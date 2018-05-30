Emre Bol: "Kocaman ile devam edilmeli" – Fotomaç TV
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    Emre Bol: "Kocaman ile devam edilmeli"

    A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında Aykut Kocaman'ın takımdaki geleceği hakkında yorumda bulundu. Usta yorumcu "Yeni başkan kim olursa olsun, ister Aziz Yıldırım ister Ali koç, yapacağı ilk ve en önemli iş Aykut Kocaman'la yola devam etmek olmalı" şeklinde konuştu.

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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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