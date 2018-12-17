Emre Bol: Fenerbahçe ligi Galatasaray ve Beşiktaş'ın üzerinde bitirebilir
A Spor yorumcusu Emre Bol, A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe, ligi Galatasaray ve Beşiktaş'ın üzerinde bitirebilir" ifadelerini kullandı.
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