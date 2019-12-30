Emre Bol: Fenerbahçe formasını hak etmeyen oyuncular var
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artık Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe formasını haketmeyen oyuncular var" ifadelerini kullandı.
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