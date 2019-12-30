Emre Bol: "Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçer"
Kerem Canbulat'ın sunduğu Son Sayfa'ya konuk olan A Spor'un başarılı yorumcusu Emre Bol, Süper Lig'in şampiyonluk yarışındaki favorilerini açıkladı. Bol, "Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçer" ifadelerini kullandı.
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