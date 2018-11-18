Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 18/11/2018
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan Dünya Ralli Şampiyonası'nın Avustralya etabını Fin pilot Jari-Matti Latvala kazandı. Bu sonuçla Toyota markalar şampiyonluğunu ilan etti.
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