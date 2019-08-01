Diagne Al Rayyan yolcusu
Mbaye Diagne Katar yolcusu... Galatasaray Senegalli golcünün transferi için Al Rayyan kulübüyle 14 milyon euro karşılığında el sıkıştı...
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