Denizli'de güvenlik zaafiyeti
Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Denizli'ye gitti Havalimanında kimliği belirsiz şahıs basına engel oldu, futbolcuların koluna girdi.İşte detaylar...
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