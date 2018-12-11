Cedi Osman Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi
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Cedi Osman Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, 1 Temmuz 2018'de 77-52 kazandığımız Türkiye- İsveç maçı öncesi dua ettikten sonra ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi. Cedi Osman’ın bu görüntüsü sosyal medyaya damgasını vurdu.

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11 Aralık 2018, Salı
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