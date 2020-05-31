Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş Gökhan Gönül ile...."
Spor Yazarı Bilal Meşe, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Meşe, "Ahmet Nur Çebi'nin çok samimi konuştuğunu düşünüyorum. Siyah beyazlı camianın yönetime sahip çıkması lazım." ifadelerini kullanırken Gökhan Gönül ile ilgili, "Beşiktaş hala Gökhan Gönül ile konuşmamış." dedi.
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