Canlı yayında açıkladı! "Maçların oynanmama ihtimali var"
A Spor Yorumcusu Haldun Domaç, Gün Ortası programında 'Futbola Dönüş Protokolü' gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Domaç, "Seyirci hiç konuşulmadığına göre seyircisiz maçlar bizi bekliyor. Ve hala oynanmama ihtimali de ön planda tutulmuş. Yani ihtimale karşı hazırladık biz Futbola Dönüş Protokolü'nü diyorlar." ifadelerini kullandı.
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