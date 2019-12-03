Bülent Uygun'dan Emre Demir açıklaması
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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