Beşiktaş'ta sol bek arayışı
Beşiktaş sol bek transferi için temasları yoğunlaştırdı. Siyah beyazlılar Rıza Durmisi, ,Nastic ve Miguel Trauko ile ilgileniyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor
- Kagawa'dan Beşiktaş'a müjdeli haber! Resmen açıklandı
- Beşiktaş Vitor Hugo'yu bitirdi! İşte transferin maliyeti
- Dorukhan'ın transferi bitti! Rakamı açıkladılar
- Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!
- Beşiktaş'tan Galatasaray tepkisi! Her zamanki gibi...
- Milli yıldız Kenan Karaman'dan açıklama! Galatasaray ve Beşiktaş...
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın geleceği belli oldu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.